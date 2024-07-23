Ордина Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Малое Пожарово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Корзникова Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Ордин Николай Васильевич
д. М. Пожарово
Смерть
Неизвестно