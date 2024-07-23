Ордина Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Николай Васильевич

Малое Пожарово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Корзникова Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Ордин Николай Васильевич

д. М. Пожарово
Смерть
Неизвестно

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