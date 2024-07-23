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Ордин Николай Васильевич

Место рождения

д. М. Пожарово

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ордин Василий

Мать: Ордина Анастасия Андреевна

д. М. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Агафья Павловна

Малое Пожарово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Корзникова Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Ордина Агафья Павловна

д. М. Пожарово
Смерть
Неизвестно

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