Ордин Николай Васильевич
Место рожденияд. М. Пожарово
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ордин Василий
д. М. Пожарово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Агафья Павловна
Малое Пожарово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Корзникова Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Ордина Агафья Павловна
д. М. Пожарово
Смерть
Неизвестно