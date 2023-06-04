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Параскева Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич

Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.

Сын: Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич

Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно