Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич
Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.
Сын: Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Афанасьевич
Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно