Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна

Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.

Сын: Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна

Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Афанасьевна

Смерть
Неизвестно