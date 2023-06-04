Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна
Афанасьевская церковь 27.10.1871 Анастасия Дмитриевна отец гренадерского полка короля Фридриха Вильгельма 3го рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Е... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.
Сын: Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Афанасьевна
Афанасьевская церковь 12.06.1876 Илья Дмитриевич отец бессрочно отпускной рядовой Дмитрий Афанасьевич мать жена Параскева Афанасьевна Чермы крестьянин Василий Ефимович Иванщины крестьянская дочь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Афанасьевна
Смерть
Неизвестно