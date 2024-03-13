Sack Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sack Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Sack Johannes Georg

Мать: Sack Elisabeth

Смерть
Неизвестно
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