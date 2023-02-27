(Рагозина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рагозина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Рогозин Лукьян

Отец ребёнка: Рогозин Василей

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Рогозин Василей

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Рогозин Василей

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Рогозин Василей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Василей

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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