(Рагозина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рогозин Лукьян
Отец ребёнка: Рогозин Василей
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Рогозин Василей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Рогозин Василей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Рогозин Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Василей
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно