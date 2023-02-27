Рогозин Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Рогозин Селифонт
Мать: (Рогозина) Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Ирина
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рогозин Лукьян
Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Рогозина) Пелагея
Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Рогозина) Марья
Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Рогозина) Ирина
Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина
Смерть
Неизвестно