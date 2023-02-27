Рогозин Василей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Василей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Рогозин Селифонт

Мать: (Рогозина) Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рогозин Лукьян

Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Рогозина) Пелагея

Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Рогозина) Марья

Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Рогозина) Ирина

Мать ребёнка: (Рагозина) Ирина

Смерть
Неизвестно

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