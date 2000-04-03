Глинская Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1928
Дата смерти03.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Рождение ребёнка
03.05.1953
Сын: Филимонов Александр Борисович
Отец ребёнка: Филимонов Борис Федорович
Рождение ребёнка
15.12.1959
Дочь: Филимонова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Филимонов Борис Федорович
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
03.04.2000