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Глинская Зоя Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

03.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: Глинский Павел Георгиевич

Мать: Глинская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.05.1953

Сын: Филимонов Александр Борисович

Отец ребёнка: Филимонов Борис Федорович

Рождение ребёнка
15.12.1959

Дочь: Филимонова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Филимонов Борис Федорович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
03.04.2000
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