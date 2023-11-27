Глинская (Валькова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1907
Дата смерти04.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Глинская Зоя Павловна
Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Глинская Нина Павловна
Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
19.03.1940
Дочь: Глинская Валентина Павловна
Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.07.1946
Сын: Глинский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич
Смерть
04.03.1978