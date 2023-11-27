Глинская (Валькова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинская (Валькова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1907

Дата смерти

04.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Глинская Зоя Павловна

Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Глинская Нина Павловна

Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
19.03.1940

Дочь: Глинская Валентина Павловна

Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.07.1946

Сын: Глинский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Глинский Павел Георгиевич

Смерть
04.03.1978
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