Мануйлович Гавриил Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМануйлович Гавриил Устинович

Мануйлович Гавриил Устинович

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Мануйлович Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1911 ст.

Дочь: Мануйлович Ефросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.

Сын: Мануйлович Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануйлович Зиновья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close