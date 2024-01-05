Мануйлович Гавриил Устинович
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Дочь: Мануйлович Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1911 ст.
Дочь: Мануйлович Ефросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.
Сын: Мануйлович Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Мануйлович Зиновья Гавриловна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно