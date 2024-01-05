Мануйлович Зиновья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович Зиновья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Мануйлович Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Мануйлович Гавриил Устинович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1911 ст.

Дочь: Мануйлович Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Мануйлович Гавриил Устинович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1912 ст.

Сын: Мануйлович Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Мануйлович Гавриил Устинович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлович Гавриил Устинович

Смерть
Неизвестно
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