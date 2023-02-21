Киселева (Скеткова (Снеткова)) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Скеткова (Снеткова)) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1919

Муж: Киселев Иван

В свидетельстве о браке Ивана Васильевича все данные о невесте записаны со слов, без документального подтверждения. 1. Нет полной даты рождения 2. Имя указано бытовое (Аксинья), а не крестильное – Ксе... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1921

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселев Иван

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
14 февраля 1921 Анна у Ивана (20) и Ксении (23) Киселевых. Второй ребенок. Д. Кузьминское | д. Кузьминское
Рождение ребёнка
25.02.1925

Дочь: Любавина Валентина

Отец ребёнка: Киселев Иван

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
Московская область, Верейский район, село Кузьминское
Смерть
Неизвестно
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