Киселева (Скеткова (Снеткова)) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1919
Муж: Киселев Иван
В свидетельстве о браке Ивана Васильевича все данные о невесте записаны со слов, без документального подтверждения. 1. Нет полной даты рождения 2. Имя указано бытовое (Аксинья), а не крестильное – Ксе... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1921
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселев Иван
14 февраля 1921 Анна у Ивана (20) и Ксении (23) Киселевых. Второй ребенок. Д. Кузьминское | д. Кузьминское
Рождение ребёнка
25.02.1925
Дочь: Любавина Валентина
Отец ребёнка: Киселев Иван
Московская область, Верейский район, село Кузьминское
Смерть
Неизвестно