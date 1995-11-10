Любавина (Киселева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбавина (Киселева) Валентина

Любавина (Киселева) Валентина

Место рождения

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

25.02.1925

Дата смерти

10.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925

Отец: Киселев Иван

Мать: Киселева (Скеткова (Снеткова)) Аксинья

Кузьминское, Наро-Фоминский, Московская область
Московская область, Верейский район, село Кузьминское
Рождение ребёнка
17.05.1951

Сын: Любавин Александр

Отец ребёнка: Любавин Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Андреева (Любавина) Татьяна

Отец ребёнка: Любавин Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
03.02.1954

Муж: Любавин Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Развод
28.11.1973

Муж: Любавин Михаил

Домодедово, Домодедово, Московская область
запись акта № 510 от 28.11.1973 на основании решения суда о расторжении брака от 6 сентября 1973 года, Домодедовский Московской 95000010 отдел ЗАГС исполком Домодедовского горсовета депутатов трудящих... Показать все
Смерть
10.11.1995
Домодедово, Домодедово, Московская область
Московская область, г. Домодедово
Похороны
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
участок 6, место 1289 | Домодедовское городское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.