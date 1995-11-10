Любавина (Киселева) Валентина
Место рождения
Дата рождения25.02.1925
Дата смерти10.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1925
Московская область, Верейский район, село Кузьминское
Рождение ребёнка
17.05.1951
Сын: Любавин Александр
Отец ребёнка: Любавин Михаил
Домодедово Московской области
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Андреева (Любавина) Татьяна
Отец ребёнка: Любавин Михаил
Московская область, г. Домодедово
Бракосочетание
03.02.1954
Муж: Любавин Михаил
Московская область, г. Домодедово
Развод
28.11.1973
Муж: Любавин Михаил
запись акта № 510 от 28.11.1973 на основании решения суда о расторжении брака от 6 сентября 1973 года, Домодедовский Московской 95000010 отдел ЗАГС исполком Домодедовского горсовета депутатов трудящих... Показать все
Смерть
10.11.1995
Московская область, г. Домодедово
Похороны
Неизвестно
участок 6, место 1289 | Домодедовское городское кладбище