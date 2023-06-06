Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мяндяев Абдулгафур

Отец ребёнка: Мяныров Мяндей

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мяндяев Абдулнавир

Отец ребёнка: Мяныров Мяндей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мяндяев Абдулкарим

Отец ребёнка: Мяныров Мяндей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяныров Мяндей

Смерть
Неизвестно