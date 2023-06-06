Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мяндяев Абдулгафур
Отец ребёнка: Мяныров Мяндей
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мяндяев Абдулнавир
Отец ребёнка: Мяныров Мяндей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мяндяев Абдулкарим
Отец ребёнка: Мяныров Мяндей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мяныров Мяндей
Смерть
Неизвестно