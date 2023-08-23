Бешенцева (Минина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1956
Сын: Минин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Минин Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
20.05.1965
Сын: Минин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Минин Александр Митрофанович
Место жительства
Неизвестно