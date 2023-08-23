Бешенцева (Минина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБешенцева (Минина) Нина Александровна

Бешенцева (Минина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1956

Сын: Минин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Минин Александр Митрофанович

Рождение ребёнка
20.05.1965

Сын: Минин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Минин Александр Митрофанович

Первомайск, Миколаївська область
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Миколаївська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close