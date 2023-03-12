Поляков Поликарп Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Поляков Емельян
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Наталья Поликарпова
Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Поляков Филипп Поликарпов
Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Прасковья Поликарпова
Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Поляков Михаил Поликарпов
Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849