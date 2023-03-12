Поляков Поликарп Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Поликарп Емельянов

Поляков Поликарп Емельянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Поляков Емельян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Поляков Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Наталья Поликарпова

Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Поляков Филипп Поликарпов

Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Прасковья Поликарпова

Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Поляков Михаил Поликарпов

Мать ребёнка: Полякова Агафья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Агафья Михайлова

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close