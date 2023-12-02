Прасковья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Пахомов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Пахомов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Назар Иванов

Отец ребёнка: Иван Пахомов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Пахомов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Пахомов

Смерть
Неизвестно
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