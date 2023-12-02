Прасковья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Пахомов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Пахомов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Назар Иванов
Отец ребёнка: Иван Пахомов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Пахомов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Пахомов
Смерть
Неизвестно