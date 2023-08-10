Башкиров Леонтий Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Леонтий Прокопиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 16.02.1905

Дата смерти

Около 23.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.02.1905

Отец: Башкиров Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Башкиров Егор Леонтьевич

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1922 ст.

Сын: Башкиров Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкиров Прохор Леонтьевич

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирова Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова Анастасия Павлова

Смерть
Около 23.10.1952
Седельниковский район Омская область
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