Башкиров Леонтий Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 16.02.1905
Дата смертиОколо 23.10.1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.02.1905
Отец: Башкиров Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908 ст.
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
1922 ст.
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкиров Прохор Леонтьевич
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирова Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 23.10.1952
Седельниковский район Омская область