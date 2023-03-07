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Белозёров Борис Георгиевич

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Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Белозёров Георгий Сергеевич

Мать: Белозёрова Анастасия Сергеевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
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