(Метликина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Метликина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Метликин Пётр

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно
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