(Метликина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Метликина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
08.07.1937

Сын: Метликин Юрий

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метликин Николай

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Метликин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метликин Пётр

Смерть
1994
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