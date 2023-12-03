(Метликина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
08.07.1937
Сын: Метликин Юрий
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метликин Николай
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Метликин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метликин Пётр
Смерть
1994