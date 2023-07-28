Хренникова (Романова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренникова (Романова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хренников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.08.1781 ст.

Сын: Хренников Михайла Васильевич

Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренников Василий меньшой Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область