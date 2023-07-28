Хренникова (Романова) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хренников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1781 ст.
Сын: Хренников Михайла Васильевич
Отец ребёнка: Хренников Василий меньшой Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно