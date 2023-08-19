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Хренников Василий меньшой Васильевич

Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Хренников Василий Тихонович

Мать: Хренникова Ирина Матвеевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Хренников Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.08.1781 ст.

Сын: Хренников Михайла Васильевич

Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Дарья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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