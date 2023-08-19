Хренников Василий меньшой Васильевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1776
Сын: Хренников Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
11.08.1781 ст.
Сын: Хренников Михайла Васильевич
Мать ребёнка: Хренникова Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно