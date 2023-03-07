Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.10.1795
Муж: Федосий Флоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1798
Сын: Георгий Федосов
Отец ребёнка: Федосий Флоров
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно