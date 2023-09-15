Пауткина (Щербакова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Щербакова) Ирина Михайловна

Место рождения

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Щербаков Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пауткина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пауткина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пауткина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пауткин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пауткин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пауткин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Пауткин Порфирий Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пауткин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пауткин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Василий Григорьевич

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