Пауткина (Щербакова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Щербаков Михаил Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пауткина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пауткина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пауткина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пауткин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пауткин Порфирий Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пауткин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пауткин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно