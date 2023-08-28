Козьякова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьякова Ирина Иванова

Козьякова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Григорьева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Козьяков Мирон Иванов

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.04.1881

Сын: Козьяков Василий Иванов

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1883

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Сын: Козьяков Семен Иванов

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.06.1896

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Иван Яковлев

Смерть
01.10.1899
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от водяной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close