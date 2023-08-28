Козьякова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти01.10.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Григорьева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
08.04.1881
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
03.03.1883
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
12.04.1885
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
24.06.1896
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Козьяков Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1899
Причина смерти: от водяной