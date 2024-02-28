Сердцова (Алимова) Надежда Филиппова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Алимов Филипп Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1848
Рождение ребёнка
01.10.1850
Сын: Сердцов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1853
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1854
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1855
Дочь: Недошивина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1855
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1858
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно