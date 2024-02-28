Сердцова (Алимова) Надежда Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердцова (Алимова) Надежда Филиппова

Сердцова (Алимова) Надежда Филиппова

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алимов Филипп Фёдоров

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.10.1848

Муж: Сердцов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Сердцов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1853

Сын: Сердцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Сын: Сердцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1855

Дочь: Недошивина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1855

Сын: Сердцов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1858

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сердцов Иван Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close