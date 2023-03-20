Семен Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Вяроев Петр Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1836
Жена: Евдокия Маркова
Метрическая книга 1836 г
Рождение ребёнка
08.01.1840
Сын: Афанасий Семенов
Мать ребёнка: Евдокия Маркова
Метрическая книга 1840 г.
Рождение ребёнка
01.02.1842
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Маркова
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Агафья Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Маркова
деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно