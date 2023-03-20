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Семен Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Вяроев Петр Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1836

Жена: Евдокия Маркова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1836 г
Рождение ребёнка
08.01.1840

Сын: Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Евдокия Маркова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1840 г.
Рождение ребёнка
01.02.1842

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Маркова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Агафья Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Маркова

деревня Теппулы, Рыпушкальская волость, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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