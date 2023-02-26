Байшев Денис Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байшев Денис Матвеев

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1773

Сын: Байшев Андрей

Мать ребёнка: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1818
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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