Байшев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байшев Андрей

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773

Отец: Байшев Денис Матвеев

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать ребёнка: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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