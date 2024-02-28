Преображенский Иван (Жан) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Иван (Жан) Николаевич

Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

31.01.1932

Дата смерти

Около 05.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932

Отец: Преображенский Николай Павлович

Мать: Преображенская Лидия Николаевна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 09.07.1955

Дочь: Преображенская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1958

Дочь: Федорова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1964

Сын: Преображенский Николай Иванович

Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 05.09.1979
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