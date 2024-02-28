Преображенский Иван (Жан) Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1932
Дата смертиОколо 05.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932
Рождение ребёнка
Около 09.07.1955
Дочь: Преображенская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1958
Дочь: Федорова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1964
Сын: Преображенский Николай Иванович
Мать ребёнка: Горелова Люсьена Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 05.09.1979