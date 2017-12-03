Преображенская Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.07.1955

Дата смерти

Около 03.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.07.1955

Отец: Преображенский Иван (Жан) Николаевич

Мать: Горелова Люсьена Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1977

Сын: Преображенский Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.01.1982

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Александр

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 03.12.2017
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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