Преображенская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.07.1955
Дата смертиОколо 03.12.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.07.1955
Рождение ребёнка
25.10.1977
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1982
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 03.12.2017
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край