Тодорова (1-й брак) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодорова (1-й брак) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тодоров Савва Юрьевич

Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 62
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тодоров Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1846

Сын: Тодоров Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Смерть
Неизвестно