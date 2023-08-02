Тодорова (1-й брак) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 62
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Тодоров Юрий Параскевов
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 57
Смерть
Неизвестно