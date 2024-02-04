Павлова Наталья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Наталья Афанасьева

Павлова Наталья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

11.04.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.
Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Питомка Московского Воспитательного дома
Бракосочетание
28.04.1886 ст.

Муж: Иванов Матвей Иванов

Казанская церковь, село Горбово-Хованское
Запись №6 Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой Матвей Иванов Иванов, православного исповедания, первым браком, 27 лет и Питомка Московского Воспитательного Д... Показать все
Бракосочетание
19.01.1905 ст.

Муж: Павлов Сергей Павлович

Покровская, города Руза, церковь
Запись №1 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов, православного вероисповедания, вторым браком, 49 лет и Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Чепасовой кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.

Сын: Павлов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович

Рузская Городская Земская больница
Запись №13 В Рузской городской Земской больнице - Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Наталия Афанасиева; оба православного вероисповедани... Показать все
Смерть
11.04.1910 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
От воспаления легких.
Похороны
13.04.1910 ст.
Димитровское кладбище, г. Руза
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close