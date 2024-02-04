Павлова Наталья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смерти11.04.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Питомка Московского Воспитательного дома
Бракосочетание
28.04.1886 ст.
Муж: Иванов Матвей Иванов
Казанская церковь, село Горбово-Хованское
Запись №6 Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой Матвей Иванов Иванов, православного исповедания, первым браком, 27 лет и Питомка Московского Воспитательного Д... Показать все
Бракосочетание
19.01.1905 ст.
Покровская, города Руза, церковь
Запись №1 Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов, православного вероисповедания, вторым браком, 49 лет и Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Чепасовой кр... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Павлов Сергей Павлович
Рузская Городская Земская больница
Запись №13 В Рузской городской Земской больнице - Рузского уезда, Горбовской волости, деревни Копцева крестьянин Сергей Павлов и законная жена его Наталия Афанасиева; оба православного вероисповедани... Показать все
Смерть
11.04.1910 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
От воспаления легких.
Похороны
13.04.1910 ст.
Димитровское кладбище, г. Руза