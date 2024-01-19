Иванов Матвей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Матвей Иванов

Иванов Матвей Иванов

Место рождения

Чепасово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

До 1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепасово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
28.04.1886 ст.

Жена: Павлова Наталья Афанасьева

Казанская церковь, село Горбово-Хованское
Запись №6 Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой Матвей Иванов Иванов, православного исповедания, первым браком, 27 лет и Питомка Московского Воспитательного Д... Показать все
Военная служба
1886 ст.
Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой
Смерть
До 1905 ст.
Чепасово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close