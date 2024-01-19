Иванов Матвей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиДо 1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1886 ст.
Казанская церковь, село Горбово-Хованское
Запись №6 Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой Матвей Иванов Иванов, православного исповедания, первым браком, 27 лет и Питомка Московского Воспитательного Д... Показать все
Военная служба
1886 ст.
Уволенный в запас Армии 22-го Пехотного Нижегородского Полка 11-й роты рядовой
Смерть
До 1905 ст.