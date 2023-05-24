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Размазин Тимофей Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Размазин Федот Семёнович

Мать: Размазина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1813

Сын: Размазин Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Размазина Васса Федотовна

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Размазина Васса Федотовна

Смерть
Неизвестно