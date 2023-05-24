Размазин Тимофей Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Размазин Федот Семёнович
Мать: Размазина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1813
Сын: Размазин Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Размазина Васса Федотовна
Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно