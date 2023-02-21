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Jörgens (Mohr) Adelaide

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1826

Дата смерти

28.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1826

Отец: Моор (mohr) N

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Йоргенс (jörgens) Роман (Robert Alexander)

Отец ребёнка: Jörgens Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1851

Дочь: Глазова-Йоргенс Софья Александровна

Отец ребёнка: Jörgens Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kern Аделаида Александровна

Отец ребёнка: Jörgens Alexander (Александр Иванович)

Смерть
28.01.1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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