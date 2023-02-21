Jörgens (Mohr) Adelaide
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1826
Дата смерти28.01.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1826
Отец: Моор (mohr) N
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
15.03.1851
Дочь: Глазова-Йоргенс Софья Александровна
Отец ребёнка: Jörgens Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kern Аделаида Александровна
Отец ребёнка: Jörgens Alexander (Александр Иванович)
Смерть
28.01.1887
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище