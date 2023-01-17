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Jörgens Alexander (Александр Иванович)

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Место рождения

Reval

Дата рождения

04.04.1819

Дата смерти

02.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Reval
Рождение ребёнка
1849

Сын: Йоргенс (jörgens) Роман (Robert Alexander)

Мать ребёнка: Jörgens Adelaide

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1851

Дочь: Глазова-Йоргенс Софья Александровна

Мать ребёнка: Jörgens Adelaide

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kern Аделаида Александровна

Мать ребёнка: Jörgens Adelaide

Смерть
02.03.1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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