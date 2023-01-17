Jörgens Alexander (Александр Иванович)
Место рожденияReval
Дата рождения04.04.1819
Дата смерти02.03.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Reval
Рождение ребёнка
1849
Сын: Йоргенс (jörgens) Роман (Robert Alexander)
Мать ребёнка: Jörgens Adelaide
Рождение ребёнка
15.03.1851
Дочь: Глазова-Йоргенс Софья Александровна
Мать ребёнка: Jörgens Adelaide
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kern Аделаида Александровна
Мать ребёнка: Jörgens Adelaide
Смерть
02.03.1886
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище