Томилина Параскева Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилина Параскева Макарьевна

Место рождения

Ярлуково, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Томилин Макар Антонович

Мать: Екатерина

Ярлуково, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
31.01.1914

Муж: Ледовский Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ледовская Феодора Степановна

Отец ребёнка: Ледовский Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Ледовский Василий Степанович

Отец ребёнка: Ледовский Степан Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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