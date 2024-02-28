Томилина Параскева Макарьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Томилин Макар Антонович
Мать: Екатерина
Бракосочетание
31.01.1914
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ледовская Феодора Степановна
Отец ребёнка: Ледовский Степан Степанович
Рождение ребёнка
28.02.1918
Сын: Ледовский Василий Степанович
Отец ребёнка: Ледовский Степан Степанович
Смерть
Неизвестно