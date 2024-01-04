Ледовский Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ледовский Степан Евфимилович
Мать: Евдокия
Бракосочетание
31.01.1914
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ледовская Феодора Степановна
Мать ребёнка: Томилина Параскева Макарьевна
Рождение ребёнка
28.02.1918
Сын: Ледовский Василий Степанович
Мать ребёнка: Томилина Параскева Макарьевна
Смерть
Неизвестно