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Ледовский Степан Степанович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ледовский Степан Евфимилович

Мать: Евдокия

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.01.1914

Жена: Томилина Параскева Макарьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ледовская Феодора Степановна

Мать ребёнка: Томилина Параскева Макарьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1918

Сын: Ледовский Василий Степанович

Мать ребёнка: Томилина Параскева Макарьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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