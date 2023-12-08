Урванцева Анастасия Юрий Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Камиль Равкат Улы
Рождение ребёнка
26.06.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вагапов Камиль Равкат Улы
Бракосочетание
Неизвестно