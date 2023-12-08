Урванцева Анастасия Юрий Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урванцева Анастасия Юрий Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Камиль Равкат Улы

Рождение ребёнка
26.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Камиль Равкат Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Камиль Равкат Улы

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