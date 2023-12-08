Вагапов Камиль Равкат Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Камиль Равкат Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1970 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1989

Отец: Вагапов Равкат Хаким Улы

Мать: Рахматуллина Найля Рамазан Кызы

Рождение ребёнка
03.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урванцева Анастасия Юрий Кызы

Рождение ребёнка
26.06.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урванцева Анастасия Юрий Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урванцева Анастасия Юрий Кызы

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