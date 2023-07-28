Зипир Папака Васильевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Зипир Василий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Парашева / Прасковья / Папаковна
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анастасия Папаковна
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Папаковна
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Феодора Папаковна
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София
Смерть
1847