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Зипир Папака Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1791

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Зипир Василий Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Парашева / Прасковья / Папаковна

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анастасия Папаковна

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Папаковна

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодора Папаковна

Мать ребёнка: София

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зипир Кондрат Папакович

Мать ребёнка: София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София

Смерть
1847