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Прилучная Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1861 и 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1861 и 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.10.1882 и ?.12.1882

Муж: Прилучный Андрей Никитич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.

Дочь: Занина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1886 ст.

Дочь: Прилучная Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.

Сын: Прилучный Николай Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.06.1891 ст.

Дочь: Римма Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.06.1893 ст.

Сын: Прилучная Павла Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1896 ст.

Дочь: Прилучная Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.04.1898 ст.

Сын: Прилучный Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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