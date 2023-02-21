Прилучная Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1861 и 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1861 и 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между ?.10.1882 и ?.12.1882
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.
Дочь: Занина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
13.02.1886 ст.
Дочь: Прилучная Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
05.01.1888 ст.
Сын: Прилучный Николай Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
19.06.1891 ст.
Дочь: Римма Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1893 ст.
Сын: Прилучная Павла Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
18.02.1896 ст.
Дочь: Прилучная Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
18.04.1898 ст.
Сын: Прилучный Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Смерть
Неизвестно