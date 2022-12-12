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Прилучный Николай Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.

Отец: Прилучный Андрей Никитич

Мать: Прилучная Наталья Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
06.01.1888 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Прилучный Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Прилучный Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Прилучный Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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