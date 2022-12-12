Прилучный Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888 ст.
Крещение
06.01.1888 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1915
Сын: Прилучный Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1918
Сын: Прилучный Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Прилучный Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно