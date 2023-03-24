Грибанова (Ротина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ротин Илья
Мать: Ротина Наталья
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Грибанов Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Геннадий
Отец ребёнка: Грибанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Александр
Отец ребёнка: Грибанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибанов Иван
Смерть
1973