Грибанова (Ротина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Ротина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ротин Илья

Мать: Ротина Наталья

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Грибанов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Геннадий

Отец ребёнка: Грибанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Александр

Отец ребёнка: Грибанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Иван

Смерть
1973
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