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Садчиков Сын Иванов

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Садчиков Иван Евдокимов

Мать: Садчикова Степанида Алексеева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Ксения Семенова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Садчиков Александр

Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Садчикова Мария

Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Садчикова Матрона

Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Садчиков Игнатий

Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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