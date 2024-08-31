Садчиков Сын Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Садчиков Александр
Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Садчикова Мария
Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Садчикова Матрона
Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Садчиков Игнатий
Мать ребёнка: Садчикова Ксения Семенова
Смерть
Неизвестно