Садчикова Ксения Семенова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садчиков Сын Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Садчиков Александр
Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Садчикова Мария
Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Садчикова Матрона
Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Садчиков Игнатий
Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов
Смерть
Неизвестно