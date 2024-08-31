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Садчикова Ксения Семенова

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Сын Иванов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Садчиков Александр

Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Садчикова Мария

Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Садчикова Матрона

Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Садчиков Игнатий

Отец ребёнка: Садчиков Сын Иванов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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