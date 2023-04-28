Демченков Владимир Яковлев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Демченков Яков Дементьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Демченков Иван Владимиров
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Владимирова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Владимирова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Иванова
Смерть
1812