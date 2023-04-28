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Демченков Владимир Яковлев

Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Демченков Яков Дементьев

Мать: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Демченков Иван Владимиров

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Владимирова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Владимирова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Иванова

Смерть
1812
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