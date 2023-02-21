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Волков Вячеслав Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1939

Дата смерти

10.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1939

Отец: Волков Павел Иванович

Мать: Волкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1967

Сын: Волков Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Порфирьевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 01.09.1972

Сын: Волков Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Волкова Валентина Порфирьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина Порфирьевна

Смерть
10.12.1993
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