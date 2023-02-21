Волков Вячеслав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1939
Дата смерти10.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1939
Отец: Волков Павел Иванович
Мать: Волкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1967
Сын: Волков Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Волкова Валентина Порфирьевна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 01.09.1972
Сын: Волков Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Волкова Валентина Порфирьевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1993